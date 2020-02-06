結合攝影旅遊風潮，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處以「攝影＋旅遊」為主題出版《白色雲嘉南－影‧遊 旅人誌》，6日於北門遊客中心舉行新書發表會，希望透過本書的引導，不管是拿手機或相機，一般民眾也可以找到想要的題材，拍出讓自己滿意的照片。
新書內容包括介紹曬鹽產業文化的「鹽喜攻略」；展現濱海旅遊及漁業、養殖業題材的「海海人生」；可以看到廟宇建築之美、熱鬧宗教民俗活動的「與神同行」；還有「生態遊樂園」呈現各種地形景觀美景。
雲嘉南管理處處長徐振能表示，雲嘉南濱海有獨一無二井仔腳瓦盤鹽田，呈現鹽業文化，還有多彩多姿的自然風光、生態資源、人文底蘊、宗教文化，以及新鮮的海鮮美食，不但吸引遊客到訪賞玩，也能夠給予攝影愛好者豐富多樣的取景拍攝題材，對熱衷於「拍照打卡分享」的朋友來說更有著無限吸引力。
為讓民眾看到雲嘉南濱海國家風景區之美，特別從攝影叢書內精選30張攝影作品，即日起至4月30日於七股遊客中心舉辦迷你攝影展，民眾至七股遊客中心拍下心目中最美的一幅攝影作品，將照片上傳至「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁，就有機會抽中《白色雲嘉南－影‧遊 旅人誌》新書。
(中時 )
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