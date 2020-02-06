竹北市長何淦銘6日晚間在竹北文化公園，發送鼠年小提燈「小白鼠」。（莊旻靜攝）

竹北元宵燈會主燈「太空飛鼠」，6日晚間點燈。（莊旻靜攝）

2020竹北市元宵燈會暨天穿日6日點亮主燈「太空飛鼠」，竹北市長何淦銘、代表會主席林啟賢等人也在現場發小提燈「小白鼠」，為8日元宵節暖身，當天晚會將邀請茄子蛋、沈文程、閻奕格、Tank、流氓阿德、安苡葳等知名團體、歌手演出。

何淦銘表示，竹北市人口不斷成長，且具有科技特色，因此今年燈會有別以往，帶有科技色彩主題，並有不同情境燈區，點亮竹北市文化公園。林啟賢也表示，元宵活動即日起至2月16日均可賞燈，每天下午5點30分點燈，至晚間9點30分許。

今年竹北燈會以太空幻境為主題，包含情境燈區、銀河隧道、星空樹、太空鼠來寶、迎賓隧道、八大行星燈區、幸福橋燈區、發光翹翹板、發光兔、琴鍵跳燈、地板跳燈等各式燈區。

8日登場重頭戲元宵晚會於當晚7點登場，由綜藝一哥小鐘與圓圓主持，將有茄子蛋、沈文程、閻奕格、Tank、流氓阿德、安苡葳等知名團體、歌手演出。

此外，現場還有胖卡餐車在晚會現場展售，並擴大至縣政九路，當天晚間也會封街。2月13日上午9點還有客家天穿日祭祀活動，於新瓦屋文化園區舉辦，15日還有客家文化體驗DIY與客家之夜，16日晚上6點還有親子之夜，將有如果兒童劇團演出「小恐龍歷險記」。

(中時 )