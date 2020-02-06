市容是遊客們對一個城市最直接的印象，各都也都不敢輕忽，台北市長柯文哲就在臉書貼出長達四分鐘的「重慶南路高架橋拆除紀錄」，並表示拆橋不是易事，市民們看到的是一個簡單的拆除計畫，「但背後所做的事前規劃、協調與溝通，都是大家努力的成果」。

都市風貌需要與時俱進，重慶南路高架橋是台北市中正區與新北市永和區之間重要的交通要道，49的橋齡老舊加上生活型態的改變，橋下空間發展受阻漸漸沒落，因此北市府提出拆除的需要。

柯文哲表示，除了前置作業，「拆橋」造成的噪音、空污及交通不便會造成市民很大的困擾，北市府深知這點，因此力求將影響期間降到最低，儘管有時間壓力，施工過程又陰雨不斷，也沒有讓局處及施工同仁放棄以最短時間完成的目標。

這一次的拆除計畫總計動用施工機具437部，作業人員1397人，日以繼夜積極趕工，最後提前7個小時完成，相信同仁及施工人員的不辭辛勞值得被眾人肯定。柯文哲也強調，這一次的拆除作業可以讓市民看見「一個持續精進的台北市政府」，也希望這一次的拆除工程，可以做為往後拆除施工作業的重要參考。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)