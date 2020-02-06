在特斯拉宣佈將寧德時代納入為動力電池供應商之際，與其合作多年的動力電池供應商松下也在採取新行動。豐田汽車將與松下成立一家合資公司，專門生產電動車所使用的動力電池。

當前，動力電池行業競爭激烈，不管是日韓動力電池企業還是大陸一家獨大的寧德時代，都有著眾多合作夥伴，而合資也成為動力電池企業與車企合作的重要形式。

松下與豐田新合資公司名稱為「泰星能源解決方案有限公司」，擬定2020年4月1日成立，總部設在日本東京都。其中豐田汽車持股51%，松下持股49%，員工人數約5100人（含大陸子公司2400人）。

而早在2019年1月，雙方就成立了車載方形電池事業新公司，簽訂了事業合併合同以及合資合同，並為合作進行積極籌備。合資公司的業務範圍為車載大容量/高輸出功率方形鋰離子電池的開發、製造與銷售；車載全固態電池的開發、製造與銷售；除上述業務外，還包含車載下一代電池的開發、製造與銷售。松下方面稱，與豐田汽車公司組建的電池合資公司將在日本和大陸提高電池生產產能。產品除了供豐田汽車外，未來該合資公司也將向馬自達、大發汽車以及速霸陸提供電池供應。同時，合資公司增加在大陸產能，也將與大陸本土企業展開競爭。

豐田汽車方面認為，新合資公司的成立有助於其實現電動化的目標。按照計劃，到2030年，豐田全球電動化車輛的年銷量將達到550萬輛以上。其中純電動車、氫燃料電池車的年銷量要力爭達到100萬輛。

值得注意的是，松下是特斯拉的獨家動力電池供應商，雙方合作已長達十年。近日，松下財務長梅田博和（HirokazuUmeda）表示，該公司與特斯拉（Tesla）在內華達州運營的電池廠的虧損已得到彌補，因為產量上升降低了原材料成本。不過，此前，隨著特斯拉需求量的增長，雙方之間一度出現摩擦。特斯拉曾指責松下產能不足限制了Model 3的生產，而松下則不滿雙方合資的內華達州超級工廠長期虧損以及特斯拉的不斷壓價。松下電器CEO津賀一宏曾公開表示，松下低估了和特斯拉的合作風險，目前難以從與特斯拉現有電池合作業務中賺取利潤，而對於特斯拉在華投產，松下表示沒有計劃為特斯拉在大陸新建電池工廠。就在幾天前，寧德時代發佈公告稱，公司與特斯拉簽訂合作協議，未來將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。

松下與特斯拉合作開發的是圓柱形鋰離子電池，而與豐田的合資公司所生產的則是方形車用動力電池。這意味著，松下不僅「解綁」了特斯拉，也在技術路線上有了新的選擇。獨立分析師張強認為，方形和圓柱形電池所採用的技術標準和原理均有較大區別，相比於技術儲備較久的圓柱電池，方形電池包在大量電池單體所帶來的電流控制等安全性層面有所加分。此外，當前方形電池仍佔據大部分市場市占。

除了豐田與松下聯姻外，幾乎在同一時間，法國電池公司Saft和PSA集團也正式宣佈將建立合資公司Automotive Cell Company（ACC），共同研發生產動力電池，並在法國、德國各建立一家電池芯工廠。

除了上述合資事件外，此前，通用汽車（GM）也與韓國電池巨頭LG化學投資23億美元，以50：50股比成立合資公司，生產的電池單體將應用於通用未來推出的電動車產品，包括計劃於2021年秋季發佈的純電動卡車。今年1月20日，LG化學與現代汽車集團在電動車領域達成合作，意在共同建立車用電池公司，合資公司將由兩家公司各出資一半，投資規模預估將達數兆韓元。 今年1月，路透援引消息人士的話報道稱，福斯汽車計劃收購大陸電池廠國軒高科的20%股份，希望借此加快在大陸市場發力。此前，福斯汽車集團還計劃投資9億歐元與瑞典初創電池企業Northvolt聯合開展電池研究，該筆資金一部分設立合資企業，一部分用於對Northvolt的股權投資。

(中時電子報)