「鑽石公主號」今（6日）公布已累積高達20個人對新型冠狀病毒（武漢肺炎）測試呈陽性反應，未來將陸續公布檢疫結果，恐將有更多確診病例。該航次行程曾在1月31日早上7點至晚間6點停靠基隆港，共計2694名旅客下船入境，這些旅客在台灣可能去過的地方也引起高度關注。

郵輪旅遊的岸上行程訂購方式多元，除了在船上販售的行程以外，也不少旅客會在網路上自行訂購一日遊或自由行。據悉，單就「鑽石公主號」該航次船上販售的岸上觀光行程來說，景點有包含故宮、中正紀念堂、台北101、龍山寺、九份、野柳、忠烈祠等，並安排在台北圓山大飯店用午餐。但對於並非購買船上行程、選擇自由行的入境旅客，恐難以預估其行經地點。

目前來台之郵輪，屬雲頂郵輪集團、歌詩達郵輪、公主遊輪為最大宗，今早台灣疫情指揮中心宣布，即起國際郵輪皆禁止停靠台灣，並尚未宣布該禁令期限，對身為亞洲第2大郵輪市場的台灣來說衝擊劇烈，且郵輪販售方式複雜，一艘船多由10幾家旅行社聯包販售，因禁令而虧損的金額難計算，目前也尚未出爐，但肯定的是各大旅行社及郵輪業者皆損失慘重。

(中時 )