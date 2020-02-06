新竹縣湖口鄉公所的「2020湖口元宵迎春趣-客庄文化系列活動」， 8日晚上6點將在維東八街登場，當晚不僅有元宵猜謎燈會，還邀請歌手于台煙、張秀卿及在地團體表演，並提供1000份元宵供民眾享用，現場還有小提燈和猜謎送獎品。
湖口鄉長林志華表示，2020為金鼠年，除了8日的元宵晚會之外，還在王爺壟公四（湖心）公園、公二公園、湖口老街、維東重劃區等，有裝置藝術燈飾，點亮湖口地區。
藝術裝置包含璀璨迎金鼠、歡樂慶湖口、佳節慶元宵等三大主題區，內容有滿滿的鬱金香及玫瑰花燈海、心動玫瑰牆、浪漫廊道、夢幻水母、愛在湖口、璀璨大地、黃金稻穗、琴瑟和鳴、歡樂元宵等，呈現不同風格。
元宵猜燈謎晚會8日晚上6點起在維東八街舉辦，還有猜燈謎送獎品共有120個獎項。活動詳情可至湖口鄉公所官網或FB粉專「2020湖口元宵迎春趣-客庄文化系列活動」查詢。
(中時 )
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