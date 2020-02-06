武漢肺炎延燒至今，大陸確診病例以已超過28,000例、死亡數達564人。今（6日）指揮中心也確認，國內確診數達13人。不過有賴於這陣子國內醫療人員的努力抗疫，今天終於有名武漢肺炎確診病患痊癒。在臉書社團上，一名在防疫前線的護理師PO出自己滿臉都是護目鏡壓痕的照片，她不提自己工作的辛勞，反而露出甜美的微笑，向全世界的醫護人員致敬，這一舉感動了上萬網友。

台灣這陣子上演口罩之亂，民眾對於武漢肺炎危機意識提升，十分擔心一不小心感染。儘管民眾心惶惶，但絕對比不上站在前線打仗的醫療人員，每天都得戰戰兢兢對抗疫情。在臉書《爆廢公社》上，出現一個感人的畫面，一名護理師PO出剛脫下防護服裝的照片，不但頭上滿是汗水，臉上更全是重重的護目鏡壓痕。不過護理師卻露出自信而甜美的微笑，表示「全世界第一線的防疫人員妳們都辛苦了！」

一名護理師PO出剛脫下防護服裝的照片，不但頭上滿是汗水，臉上更全是重重的護目鏡壓痕，但她卻露出自信而甜美的微笑。（摘自爆廢公社）

護理師的感人之舉，令人非常感動，網友紛紛留言「辛苦了！感謝有妳！」，若沒有第一線的醫療人員賣力防堵疫情擴散，台灣不可能守住快速蔓延的武漢肺炎，也讓全網超過2萬多個網友向第一線的醫療人員致上最高敬意，「感謝妳們的犧牲奉獻，這是最美麗的微笑！」

(中時電子報)