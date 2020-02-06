5公尺高的「葫蘆之心」主燈矗立陽明大樓前廣場，象徵豐原物產豐饒。（王文吉攝）

豐原鬧區街道也懸掛金葫蘆燈籠，營造濃濃節慶氛圍。（王文吉攝）

台灣燈會在台中，全城亮起來！台中市觀光旅遊局聯手水利局於豐原打造衛星燈區，5公尺高的「葫蘆之心」主燈矗立陽明大樓前廣場，象徵物產豐饒。盧秀燕6日晚間點燈時表示，她上任後大力建設豐原，希望透過承辦國家燈會，活絡經濟，讓鄉親感受豐原的好光彩。

觀光旅遊局聯手水利局於市府陽明大樓打造「慶豐年．賀原宵」豐原燈區，邀請曾參與屏東燈會的可平方工作室創意總監高峻德創作5公尺高的「葫蘆之心」主燈。6日晚間由市長盧秀燕主持點燈儀式，台中市議員張瀞分、陳清龍、冉齡軒及豐原眾多里長也出席共襄盛舉。

盧秀燕表示，台中市承辦2020台灣燈會，透過全國性活動，帶動地方建設及活絡經濟，歡迎全國民眾到台中逛花燈；雖然主要燈區在后里及文心森林公園，她希望也讓全城亮起來，因此由水利局、觀旅局推出豐原燈區。

觀旅局長林筱淇表示，豐原是響應「全城亮起來」最亮眼的地方，除與水利局聯手打造葫蘆燈飾，鬧區街道也懸掛金葫蘆燈籠，營造濃濃節慶氛圍。另有建設局的天橋光環境、區公所妝點葫蘆墩圳水岸，慈濟宮、樂天宮也共襄盛舉，甚至市議員自掏腰包舉辦猜燈謎活動。

水利局指出，「葫蘆之心」發想源自豐原舊稱「葫蘆墩」，結合「水清、米白、材乾、餅香、查某水」特色，外觀搭配稻穗及和糕餅意象，象徵物產有如心臟一般，成就城市繁榮，「福祿」諧音也寓意新的一年帶來好兆頭。

(中時 )