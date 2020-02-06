CNBC報導，根據MIT史隆管理學院與道富銀行完成的最新研究報告顯示，美國很可能爆發經濟衰退，未來半年出現此一危機的機率超過七成。

MIT史隆管理學院的研究人員編撰一項由四大因素構成的指數，並採用原本用於分析人腦的馬氏距離（Mahalanobis distance），用以判定當前市場情況與之前經濟衰退的關聯性。

這4大組成因素分別為工業生產、非農業就業人口、股市報酬率與殖利率曲線的斜率，並對照之前的歷史數據得出相關的指數數據。

研究人員說明指出，追溯到1916年的資料，此一指數都是一個非常可靠的經濟衰退指標，因為每次經濟衰退爆發前指數都會明顯飆高。研究人員並發現，若指數水準超過70％，接下來半年就有七成的機率會發生經濟衰退。

而指數目前統計的最新數據是2019年11月，指數水準已來到76％。

不過，美國部份經濟指標近來其實表現還不錯，像是1月份的民間就業人口創下2015年5月以來單月最大成長，去年12月房屋開工率飆至13年新高。

美國經濟去年第四季的成長率雖放緩至2.1％，但全年仍有2.3％的水準，還有美國與中國在1月份才剛簽署第一階段貿易協議，解除已衝擊金融市場好幾個月的緊張情勢。上述種種指標都指向美國經濟未來將持續擴張。

儘管近來金融市場因中國武漢肺炎陷入動盪，但華爾街策略師仍看好美國經濟基本面，並認為今年仍將保持成長。

摩根大通全球暨歐洲股市投資策略部門主管馬提卡（Mislav Matejka）表示，「在我們看來，整體基本面條件仍具支撐，爆發武漢肺炎疫情中期而言不至於對美國經濟造成衝擊，我們的結論仍然是今年底總統大選前，美國不會出現經濟衰退。」

(工商 )