已從美國返台定居近三個月的溫翠蘋，近日錄《女人我最大》前坦言為負擔女兒高昂的學費，經濟壓力非常大，光一年下來的基本開銷就是九萬美金起跳，尤其她現在把主力全心投入在室內設計，單靠底薪五萬根本無法支撐生活開銷，「房租一個月三萬五，當初還跟媽媽將房子抵押去支付女兒的學費，現在女兒還在唸大一，真的是要咬緊牙關撐過去。」

她的父親高齡九十三歲，母親也近八十歲，女兒唸書階段更是用錢的時候，一家子的重擔完全落在她身上，「今年過年我就沒包紅包給父母和女兒，都先欠著，等以後有賺錢再包。」如今台灣演藝圈少有拍戲機會，收入不如以往，身為公司員工的她努力拼業績，一整年結算下來有盈餘才能夠分獎金，節目通告則是有機會就上。

女兒Issa（溫心舞）在美國紐約大學（NYU）Tisch藝術學院表演系就讀，未來她會尊重女兒的意願自由發展，建議女兒往歐美演藝圈邁進，起初她考量學費和發展性曾建議女兒選擇北京電影學院，現在回憶起當時的決定，對比至今武漢肺炎疫情嚴重，「看到北京當地影片，還好當初沒讓女兒去唸，不然可能真的就回不來台灣。」

(中時 )