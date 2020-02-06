因應武漢疫情口罩需求，負責調度的經濟部長沈榮津今天表示，預計下周產能就能達到390萬片、下下周可達450萬片，每周增加70萬片。接下來，經濟部投資2億購買機台委託業者代產的口罩就可出來。等到每台生產500萬片，其中120萬片無償給政府後，機台就會送給業者。

對於這兩天外界批評口罩日產能僅320萬片，未到過去宣稱的400萬片。沈解釋，台灣口罩產能原本每天188萬片，緊急時刻產業界願傾囊相助可達400萬片，但當初沒考慮到設備啟封需要做調整，人力需要三班，因此周一全部重新盤點，產能重新拉回到務實的320萬片。

他強調產能逐漸恢復後下周可達到日產390萬片，下下周達450萬片，每周增加70萬片。接下來政府採購的新設備產能，共有60台機器，預計3月上旬產能即達到每日600萬片，加上現有總產能達到1000萬片。

至於政府花2億買了這60台口罩機台，錢如何回收？沈榮津說，從既有製造商遴選後，機台分配到它的工廠去幫忙生產，第一批120萬片要無償提供給政府，剩餘380萬片由政府收購，等每個機台達到500萬片後，機器就歸它。

經濟部表示，外界有質疑政府花2億是否會浪費，但已跟廠商協調好，每台生產的前120萬片口罩須無償給政府，之後產量才由政府依照每片2.5元收購。依此政府拿到免費7200萬片，等於少花1.8億收購，是有拿回等值的量。

在生產口罩的原物料方面，如不織布是否充分？沈指出，400萬片產能需18噸原料，等到1000萬片則需要40頓，而國內供應能力是60噸，足以支應。口罩三層原物料都有全部盤點，目前廠商都願意配合政府，穩價穩量。

(中時 )