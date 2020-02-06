2020台北燈節6日舉辦試燈儀式，今年西區主燈為充滿童趣的「躲貓貓」。（游念育攝）

2020台北燈節將在2月8日元宵節當天登場，今年首次串聯東西區雙主場，將雙主燈設置在南港南興公園和西門町，並於6日晚間透過視訊方式，在西門町舉辦東西區連線試燈，今年西區主燈為充滿童趣的「躲貓貓」，總高度超過9公尺「穿透式」主燈，現場民眾直呼，貓咪真的很可愛，而東區主燈「展風神」則呈現純台式的獨特風格。

今年燈節主題為「TOGETHER WE GLOW，轉洞台北轉動光」，南港東區除了主燈外，也結合在地青春洋溢的表演團體，更與台北流行音樂中心合作帶來音樂饗宴，而西門燈區則結合地景，推出可愛的「躲貓貓」主燈，現場除了主燈外，沿中華路一段到北門，還可以看到美國關島姊妹市的作品，市民可透過花燈了解關島「查莫洛文化」；另外，邦交國聖啟斯及尼維斯，也將以聖啟斯島上的「Port Zante世界級郵輪港口」為主題呈現作品，讓民眾能體驗獨特的異國風情。

武漢肺炎的衝擊，2020台北燈節也提高防疫規格守護民眾賞燈環境，配置酒精或消毒水，流動廁所提供洗手乳或肥皂供民眾使用，參加開閉儀式或遊行活動一律要量體溫、戴口罩及消毒雙手才可入場。

北市觀傳局長劉奕霆指出，南港是台北新興發展區域，盼能藉由燈節讓民眾和遊客認識南港，這次的台北燈節除了賞燈以外，西區從2月14日西洋情人節起，更連續加碼3天，由台北市立國樂團、台北市立交響樂團TSO以及聲樂家簡文秀帶來一連串的音樂饗宴，東區則是由台北流行音樂中心協力邀請多組獨立樂團演出，包括金曲獎得主茄子蛋、台味搖滾美秀集團等卡司，接力炒熱南港賞燈氣氛。

(中時 )