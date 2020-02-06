武漢肺炎疫情延燒，大陸多地進入封城、半封城狀態，金管會緊盯。金管會銀行局副局長莊琇媛6日指出，截至109年2月6日止，台資銀行在大陸武漢、南京、福州、寧波等地有據點的有9家，台籍員工數達119人、共101人留守當地，其中，駐守人員最多的是在南京達45人、福州32人、武漢13人、寧波11人。

繼武漢封城後，南京市政府也下令全面實施小區封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩、測體溫；非居住小區的重點疫區人員一律不得進入。據銀行局統計，目前在南京有據點的包括富邦華一子行南京分行、彰銀南京子行與分行、永豐南京子行，分別有0人、29人、16人留守在當地，當地2月3日已開始營業多採2班人員輪班，截至2月6日仍正常營運。

在福州有據點的則有台銀、合庫、華南、彰銀，分別有8、13、8、3人留守。也是2月3日已開始營業多採2班人員輪班，截至2月6日仍正常營運。

在寧波有據點的是兆豐銀寧波分行，11位台籍員工全部留守在當地。亦是2月3日已開始營業多採2班人員輪班，截至2月6日仍正常營運。

在武漢有據點的有土銀、富邦華一、台企銀，分別有6人、0人、7人，延至2月14日開業。

莊琇媛表示，目前台籍行員均安好，並無回報有確診狀況，營業時間均配合當地政府規定，已開業者營運正常，且採兩班人員輪值上班方式，金管會將持續關注國銀是否妥適防疫與應變措施，且已要求國內外從業人員如有確診病例，請立即電話通報銀行局，另外，如為因應疫情，而變更任一國內外分支機構的辦公方式，也要立即通報。

(工商 )