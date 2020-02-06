因應中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，陸委會今（6）日宣布，自2月7日零時起，針對港澳居民實施三項嚴格的入境管制措施，包括暫停受理香港和澳門居民申請臨時入境停留、來台者應出具出境紀錄，證明14天內確無中國大陸旅遊史後，才能以臨櫃書面方式提出來台申請。

中央流行疫情指揮中心日前將香港、澳門旅遊疫情建議至第二級「警示」，因鄰近港澳的廣東省疫情轉趨嚴峻，為確保國內公衛安全，強化人流入境控管，陸委會宣布針對香港、澳門居民來台將採取以下措施：

一、自2月7日零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。

二、遇有特殊事故有確實急須來台者，應出具香港、澳門政府發出之入出境證明紀錄，證明14天內確無中國大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來台申請。

三、香港、澳門居民不論2月7日以前已取得或持有我國有效入出境證件、已持有我國效期內居留證或自香港、澳門以外國家（地區）來台者，入境後均須依我疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」，進行居家檢疫14日。陸委會表示，針對港澳入境旅客的措施將視未來疫情狀況調整更新。

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(中時電子報)