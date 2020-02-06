武漢肺炎持續肆虐，台灣也嚴陣以待，口罩更是一片難求，中央流行疫情指揮中心也祭出口罩實名制的防疫對策，今天開始只需要攜帶健保卡，每人七天內限購兩片，果然吸引大批民眾排隊買口罩。對此衛福部部長陳時中表示，今天是口罩實名制第一天，將配發160萬片口罩到健保特約藥局供民眾購買，目前有4800多家藥局都有販售。

陳時中表示，目前每天口罩產量約320萬片，還沒有達到經濟部原先預期的規模400萬片產量，最主要的原因是之前每天產量僅130萬到180萬片，很多機器並沒有開機運作，現在因重新開機難免有些狀況需排除與修復，目前還沒辦法達到產能滿載的狀態，不過國軍也有投入幫忙，產量會慢慢增加。

對於外界擔心口罩原料會短缺，陳時中則表示目前口罩的原料還足夠，目前沒有短缺的情況，經濟部也已經開始著手採購機器跟原物料，但預計要每天達到產量1000萬片的目標「還是有相當程度的困難」。

陳時中表示，今天是實名制上路首日，口罩產能變化每天都會變化，「將會根據人民需要進行滾動式檢討，每週檢討看是否需要有所變化」也會利用相關資料來檢視第一波實名制是否還有需要改進之處。

(中時電子報)