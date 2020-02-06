武漢肺炎疫情延燒，台商包機近日抵台，卻傳出回台的247名台商中，與原先名單不同，並有數位非台籍人士，對此蘇貞昌表示，這件事情已經「完全走樣」，更下達四點指令包括弱勢優先、檢疫優先等，希望這件事情「下不為例」。

蘇貞昌提出的四點要求中，首先就是希望「弱勢優先」，如出差者、長期用藥、年長年幼的人民皆有優先權；第二點則是「檢疫優先」。蘇貞昌怒批，這次竟然有確診病例「矇混上機」，這是完全不允許的，當然病患在台灣必會全力治療，但機上其他乘客的安全健康也不可輕忽。

第三點則是希望對方應事先提供名單供台灣方面確認，不能「關機艙門前才提出名單」，導致來不及確認而有疏失，最後一點則是包機要「政府對政府磋商」，或是海基會對海協會，不容許任何人居中邀功。

衛福部部長陳時中也指出，未來須確認名單符合弱勢優先的原則，但也強調衛福部是醫療單位，只要有病患進到台灣，必會全力救治。

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(中時電子報)