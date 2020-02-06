據共同社報導，日本國立國際醫療研究中心6日公布了在國內確診感染新型冠狀病毒的3名患者的治療經過，表示對1人使用愛滋病治療藥後，症狀可見改善傾向。這是日本國內首次透露治療患者的詳情。

該中心表明看法稱，感染初期只有喉嚨疼痛和低燒，難以從症狀做出診斷。認為詢問在國外逗留的情況很重要。

接受治療的3人是到過大陸湖北省武漢市的大陸人、以及40多歲和50多歲的日本男性。他們在檢查中確診感染，在該中心的醫院接受治療。

大陸人1月20日抵達日本後，出現38度以上高燒，30日被診斷為肺炎，當天起開始服用海外也在試用的愛滋病治療藥物「利托那韋」和「洛匹那韋」。因也存在呼吸困難症狀，還給補充了氧氣。之後，患者病情未惡化，2月3日體溫降至37度。

2名日本男性雖然出現了38度以上高燒，但呼吸狀態未惡化，因此住院接受了醫學觀察。

泰國衛生部2日也曾召開記者會宣布，該國2名醫師合併使用抗流感和愛滋病藥物，治療1名出現武漢肺炎嚴重症狀的陸籍女性，結果成功發揮效用，該名女性服藥後僅僅48小時，病情就明顯好轉。

曼谷拉賈維奇醫院醫師克里昂薩和素布塞表示，他們發現這名女性患者的症狀十分嚴重，因此決定使用治療中東呼吸症候群（MERS）的抗流感藥物奧司他韋（oseltamivir）與另外2種愛滋病治療藥物洛匹那韋（lopinavir）和利托那韋（ritonavir）加以治療。

(中時 )