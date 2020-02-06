武漢肺炎疫情春節期間拉警報，台股鼠年首個交易日一口氣殺破季線，終場下挫696點，但在北京當局祭出穩市配套措施，加上美股跌深反彈、就業市場表現不俗，台股近日續揚，也讓元大台灣50 ETF於6日順利填息，預計有超過10萬名投資人受惠。

元大台灣50 ETF(股票代號：0050)1月31日除息，每股配發2.9元，為該檔ETF成立以來的第2高配息金額，2019年各配息為0.7元與2.9元，累計配發3.6元，年化配息率3.99%，吸引不少投資人買進。元大台灣50 ETF今(6)日以91.65元開出後，隨大盤開高走高，午後順利突破92.15元填息，終場收高92.3元，僅5個交易日就完成填息。

武漢肺炎疫情爆發後，一度重挫全球股市，讓陸美簽署第一階段貿易協議所帶來的樂觀情緒迅速被澆熄，台股鼠年開紅盤補跌重挫，但隨著短期利空消退，台股連日上漲，元大台灣50 ETF成分股為追蹤台灣前50大市值的公司，具有抗跌特性，除息前夕吸引資金進場，放量衝上3.2萬張，創近1年來新高紀錄。

ETF元大台灣50 ETF為台灣首檔ETF，於2003年6月25日成立，現為台股規模最大、最具代表性的ETF，這次除息預計有超過10萬人受惠。該檔ETF與元大高股息ETF、元大臺灣ESG永續ETF同被稱為國民ETF，吸引不少民眾定期定額投資。

(中時電子報)