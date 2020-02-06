南京市日前通報一起聚集性病例，有多個病例因為同一起家庭聚餐感染。2月6日，《南京日報》一篇《教訓！防疫期間不要再聚了》的文章披露了這一「聚集性病例」的感染路徑。

該報稱，患者一1月24日出現發熱、乾咳等症狀，後被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎。通過詳盡的流行病學調查，才知其感染來源於一次家庭聚餐。

1月23日，患者一參加家庭聚餐，共9人，其中包括來自湖北的二姐。很快，參加聚餐的9人中有7人相繼發病，7人中包含患者二和患者三。

病毒傳播仍在繼續。參加過1月23日家庭聚餐後，患者二(當時沒發病)和患者三(當時沒有發病)在24日(除夕)晚又在某飯店參加了另外一場家庭聚餐，共15人。本次聚餐後，又有3人發病。除此，另一名家庭成員因為和此次聚餐的人有密切接觸也被感染了。

目前這9名(另2名在外地)患者在南京市公共衛生醫療中心隔離治療，經過排查和追蹤到的密切接觸人員都在醫學觀察中。

(旺報 )