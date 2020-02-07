身為台灣之光的珍珠與抹茶再度合體啦！今年冬天日本必吃夢幻可麗餅gelato pique café特別與日本老字號 TSUJIRI辻利茶舗合作，火熱推出三款抹茶老饕級可麗餅、兩款濃抹茶歐蕾，分別是「辻利白玉紅豆可麗餅」、台日融合「辻利抹茶珍珠可麗餅」，還有情人節版本「辻利抹茶巧克力可麗餅」，堪稱無法抗拒的美味。

辻利茶舗嚴選京都宇治濃、醇、香的上等抹茶，結合法式軟Q可麗餅，讓餅皮散發淡雅清香，本次最讓人欲罷不能的組合正是「抹茶珍珠」，以清爽的抹茶鮮奶油搭配黑糖珍珠，整體吃起來甜而不膩，強烈推薦給熱愛珍奶與抹茶的甜點控！

gelato pique café與 TSUJIRI 辻利茶舗合作推出三款抹茶可麗餅。（圖／楊婕安攝）

火熱回歸的「白玉紅豆」內，則搭配上紮實白玉、蜜紅豆，最後撒上黃豆粉提香，口口皆能享受甘醇微苦的味蕾饗宴。同時，為了即將到來的情人節，也會在3/6特別推出「抹茶巧克力」，把傳統抹茶結合甜滋滋的巧克力冰淇淋，交織出又冰又熱的口感，冬天吃它超級療癒。

gelato pique café與 TSUJIRI 辻利茶舗合作推出三款抹茶可麗餅。（圖／楊婕安攝）

而在飲品方面，則不能錯過用抹茶粉現刷的「辻利抹茶歐蕾」，每一口都喝得到濃郁的抹茶泡泡及新鮮牛奶，但身為珍珠控的編輯絕對大推「辻利抹茶珍珠歐蕾」，喝得到黑糖香更能凸顯苦甜層次，保證一喝就愛上。

gelato pique café與 TSUJIRI 辻利茶舗合作推出三款抹茶可麗餅。（圖／楊婕安攝）

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(中時電子報)