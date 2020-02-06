武漢肺炎引爆不安情緒，網路上各種抗病毒偏方齊出，有的甚至標榜是「世界衛生組織（WHO）推薦」，小道消息滿天飛，WHO只能連日在官方推特闢謠。

如果你最近也在各種通訊軟體群組中看到不斷被轉傳的抗病毒妙招，要小心，其中大多數恐怕都是假消息或錯誤訊息。

這些偏方包括大量喝水、頻繁漱口，以及攝取大蒜、芝麻油、維生素C，甚至洗熱水澡等等，從中國衛健專家、台灣疾管署到WHO都陸續強調，這些全部不可信。

偏方1：吃大蒜

WHO在官方推特表示，有人問吃大蒜能不能預防新型冠狀病毒。WHO澄清，大蒜確實能促進身體健康，也含有一定程度的抗菌特性，但目前沒有任何證據顯示吃大蒜能對抗新型冠狀病毒。

WHO主動在官方推特闢謠，呼籲大眾勿輕信網路偏方。（圖片來源：WHO Twitter ）

偏方2：塗抹或攝取芝麻油

網路也謠傳芝麻油能阻止新型冠狀病毒進入人體。WHO除了澄清芝麻油不管用抹的或吃的，都無法殺死病毒，也特別提醒，包括含氯消毒劑、過氧乙酸、75％的酒精等雖然都可消除附著在一般物體表面的新型冠狀病毒，但都不適合塗抹於肌膚或鼻下，不但效果不彰甚至可能有危險性。

偏方3：使用漱口水和生理食鹽水

WHO表示，部分品牌的漱口水確實能短暫消除口水中的一些微生物，但不代表就能殺死新型冠狀病毒。另有謠言傳出可用生理食鹽水頻繁洗鼻腔，WHO澄清，這一招或許能對抗普通感冒，幫助身體加速復原，但目前無證據顯示能預防武漢肺炎。

偏方4：服用抗生素

WHO強調，抗生素殺死的是細菌而不是病毒，所以對武漢肺炎沒有任何治療功效。不過如果你已經因感染武漢肺炎入院，醫生確實可能開立抗生素來預防細菌感染。

偏方5：攝取維生素C

武漢肺炎爆發初期就傳出有醫生建議大量攝取維生素C，疾管署特別發文澄清，包括「每天吃2克維生素C」、「蜂蜜檸檬對呼吸道疾病最為有效」等主張純屬傳言，呼籲民眾勿聽信偏方，以免影響防疫與醫療。

偏方6：大量喝水

阿拉伯聯合大公國境內曾不斷轉發1則訊息，表示阿國衛生部長呼籲讓喉嚨保持濕潤，因為只要喉嚨乾燥超過10分鐘，新型冠狀病毒就可能侵入體內，建議國民一旦口乾就隨時補充溫水。這則訊息已被證實是假消息，多喝水固然有益健康，但恐怕無法殺死新型冠狀病毒。

熱水澡雖然舒服，但無法達消滅病毒的溫度。（圖片來源：shutterstock）

偏方7：洗熱水澡

由於中國國家衛生健康委員會表示，只要在56℃的溫度下持續30分鐘，新型冠狀病毒的活性就會被消滅，因此中國微信長輩群組裡曾瘋轉「勤沖熱水澡可以抵抗武漢肺炎」的文章，還標榜是免疫學博士撰寫。不過中國衛健專家李蘭娟駁斥，她表示洗熱水澡不等於高溫消毒，而且熱水最多只能讓體溫上升到40℃，無法達到消滅病毒的溫度，假使水溫超過55℃更會傷害人體。

加上洗澡前後依舊會接觸衣物和其他物品，上頭的病毒一樣具感染力，因此洗熱水澡抗疫沒有實質意義，純粹是無稽之談。

資料來源：CNBC、WHO

(中時電子報)