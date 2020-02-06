大陸中國航空集團有限公司5日派出一架A330-300客機執行CA081包機從日本大阪直飛武漢，接回滯留當地的223名湖北籍旅客，同時還將日本社會各界和華人華僑捐贈的200餘件近2.5噸的防疫物資一同運抵。飛機於北京時間18時50分順利抵達武漢天河國際機場。

為確保飛行任務安全順暢，中航集團在包機防疫方面進行了充分的準備。大阪營業部積極溝通，在旅客出發廳設立包機獨立的值機櫃檯、安全檢查通道和邊檢通道，減少旅客的交叉接觸；在航班上，為全體旅客準備了共300個口罩，全體機組成員及國家衛健委安排的醫護人員都按照要求採取必要防護措施，飛行過程中客艙乘務員加強了健康巡檢；包機到達武漢後，乘客在地面人員的引導下，按照邊防、檢疫、海關的相關要求完成入境手續。

針對執行包機的機組和飛機，中航集團將嚴格執行國家發佈的防控應急預案和消毒方案，執行包機任務的全體機組成員回京後，由公司統一安排進行14天的隔離觀察；對執行任務的飛機由專業部門分別對駕駛艙、客艙、貨艙按程式進行全面、徹底的消毒工作。

(旺報 )