武漢肺炎疫情愈燒愈烈，身為重要防疫品的口罩、酒精等物資也供不應求，中央流行疫情指揮中心更是祭出口罩實名制對策，讓民眾每人七天內限購兩片。對此，台北市議員羅智強痛批，1450都將責任推給藍營縣市長，「1450的雙標可以再無恥一點」。

羅智強質疑，1月22日肺炎剛爆發時，中央特別呼籲大家戴口罩，包含行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、衛福部長陳時中等，還特別做圖希望民眾可以做好防疫準備、外出時戴上口罩。結果發現口罩不夠，再祭出政策限定一人七天只能買二片口罩、健康的民眾無須隨時配戴口罩等宣導政策，但其實現在口罩存量根本不夠全國民眾使用。

羅智強指出，政策大轉彎並不是什麼大問題，若估不準口罩數量令政策反覆，承認即可，社會也不致苛責，「但是為什麼蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？」大家都願意支持防疫，但不必一直帶風向打在野黨，「現在是柯文哲當總統還是國民黨在執政？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)