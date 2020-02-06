台中市南區國光里里長陳雅惠自6日晚間7點起免費發送（右一）2000組小提燈給里民。（馮惠宜攝）

台中市南區國光里連續21年於元宵節當天舉辦「提燈籠踩街」活動，今年因應中國武漢疫情延燒，中斷舉辦。國光里長陳雅惠表示，她與市議員邱素貞聯合提供共2000組小提燈，自6日晚間7點起免費發送里民。

市議員邱素貞指出，國光里於元宵節舉辦提燈籠遊行里內大街小巷活動，已有21年歷史，是她的先生，已故里長陳仁榮所帶動，每年吸引許多祖孫三代相揪上街頭，小提燈在夜間發光，一閃一閃亮晶晶，長長人龍蜿蜒數十公尺，宛如一場別開生面的嘉年華會，是許多里民共同的甜蜜回憶與期待。

里長陳雅惠指出，國光里原定2月8日元宵節舉辦「提燈籠踩街」活動，因武漢肺癌疫情延燒，避免感染風險，停辦活動，自6日起在南區正義街236號服務處現場發送小提燈，讓小朋友與家人在家DIY自行組裝，快樂過春節。今年她與邱素貞共提供2000組小提燈免費送給里民。

陳雅惠說，這次發送的小提燈「吉利鼠與美力鼠」台灣製，可選擇組裝成鼠新郎，或是鼠新娘，提動時，小老鼠可彎腰鞠躬，像是在拜年、互道恭喜，非常可愛。

南區公所區長洪峰明、主秘梁義芬也到場與民眾互動，其中，國光里96歲高齡陳阿嬤，由大女兒陪同前來領取，看到小提燈發光，臉上笑咪咪，直說好可愛，要帶回去與兒孫把玩。

圖說：台中市南區國光里里長陳雅惠（右一）與市議員邱素貞（左一）聯合提供共2000組小提燈，自6日晚間7點起免費發送里民。（馮惠宜攝）

台中市南區國光里里長陳雅惠自6日晚間7點起免費發送（右一）2000組小提燈給里民。（馮惠宜攝）

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