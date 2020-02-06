首批滯留武漢的台人3日包機返台，但卻發生名單不符及有3人不在名單上。國民黨台北市議員李明賢怒譙湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文出賣國民黨和台灣人，並請中央開罰徐正文300萬。

李明賢在政論節目《94要客訴》中表示，大陸封城超過30個城市，除了武漢台商，其他城市要不要接回來，要看國內的隔離場所收容量夠不夠、檢疫夠不夠，這些後續還要去討論，也要由陸委會正式的官方管道去作協商。

李明賢指出，他認識徐正文，但徐這次的作法即使是出自於愛心，他也完全不認同。徐正文這次是在消費國民黨、消費台灣、消費疫情，因為我們有正式的溝通管道、有正式的對口秘書長曾銘宗、文傳會王育敏，大陸對口是台協會長蕭永瑞，蕭永瑞有第一線的訊息。我們在大陸有很多正正當當做生意的人，他們成立台商協會，會長就是在地的蕭永瑞，蕭永瑞會整合訊息，配合陸委會，不會去決定誰該上，也會希望去旅遊的、有慢性病的優先。我們有對口的台商協會，但徐正文卻跟武漢、湖北一點關係都沒有，救援會長根本就是徐正文自己封的。

李明賢透露，國民黨中央很高層級的人去跟徐正文做過溝通，叫他不要出來開記者會，有甚麼事情都配合黨中央，黨中央配合陸委會，把所有訊息都提供給陸委會。但徐正文還是出來開記者會，把第2班班機都講出來，這就錯了，中央有一個《傳染病防治法》63條，請中央立刻開罰300萬元。

(中時電子報)