教育局資訊中心網頁平台提供「創課坊」與「愛測網」等線上數位學習資源平台，學生在家也能透過網路延續學習。(曹婷婷攝)

停課不停學！因應武漢肺炎防疫，高中以下學校開學日延至2月25日，學生樂得寒假延長，家長則擔心小孩因此荒廢課業，台南市教育局整合台南市自行建置線上學習系統及教育部線上數位學習資源，確保學生假期學習不中斷。

台南市教育局長鄭新輝表示，為了讓市內國中小學生不會因開學延後而學習落後，教育局資訊中心網頁平台提供「創課坊」與「愛測網」等線上數位學習資源平台，提供雲端課程教材、電子書與線上測驗練習，學生在家也能透過網路延續學習。

他強調，台南長期扎根數位學習教學模式，自行研發「創課坊」平台，可讓教師將上課素材或課前預習內容，以電子書方式上傳雲端，提供學生在遠端線上自主學習，此外，也和主要教科書出版商合作，將教科書、習作與補充教材雲端化，學生可在家先自行透過網路進行課前預習，無縫接軌開學後的課程學習。

另外，「愛測網」平台則配合台南市第二官語推動計畫，自行開發的英語單字測驗網站，學生在家可上網精熟練習並檢核自學的成效。

鄭新輝說，該自主學習平台除提供教育局自行開發的線上學習資源外，也連結臺南市參與教育部教育雲策略聯盟提供的多樣化在家自學平台，包括因材網、pagamo平台、均一平台與高雄Egame平台，而Tutor ABC也有意特別提供臺南市中小學生這段期間，免費的線上學習資源，這些平台都可以透過教育局提供每位學生的個人OpenID帳號登入，免費使用。

(中時 )