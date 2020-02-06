2020台灣燈會2月8日將在主展區后里園區開燈，因應賞燈人潮，台中市政府全力做好防疫工作，展區工作人員與志工配戴口罩，出勤前量測體溫，加強衛教宣導；園區內也備有洗手乳、乾洗手液等防疫物資，並有醫護人員進駐待命，市府總動員做好防疫工作，市府副秘書長陳如昌6日攜手各局處誠摯邀請「我們準備好了！歡迎來台中逛台灣燈會」。

陳如昌表示，2020台灣燈會緊鑼密鼓籌備一年，面對武漢肺炎，市府已提早因應，加強防疫作為，讓民眾安心賞燈；疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬出席記者會時均肯定台中防疫作為，也呼籲民眾不要恐慌，安心賞燈。

衛生局長曾梓展強調，燈會防疫四口訣「內外洗報」，密閉空間戴口罩、戶外口罩非必要、勤洗手多防護、有異狀速通報！因燈會多為戶外展區，健康民眾不強制戴口罩，只有「花舞館」屬於室內密閉空間，提醒民眾入內參觀配戴口罩。燈會期間遊客若有不適，工作人員會先帶至救護站，醫護人員進行檢疫處理並建檔資料，若需進一步診治，將由救護站協助民眾就醫，必要時將請消防局派遣救護車，將民眾後送至醫院，請民眾無須擔心。

攤商防疫方面，經發局長張峯源說，市府已要求美食區攤商落實食品安全衞生管理作為，包括攤商應全面配戴口罩、美食區公共休息座位提高消毒頻率、美食區洗手台提供肥皂或洗手乳等。為確保消費者飲食安全，每日將不定期派員加強巡查美食區。

為避免塞車，鼓勵民眾多利用交通接駁車，交通局長葉昭甫表示，已要求接駁車業者於燈會期間，依照疾管署防疫指引，進行服務人員的健康管理及車輛、候車設施的消毒工作，所有駕駛員及服務人員均配戴口罩執勤，各接駁站也提供乾洗手液及額溫槍，供有需要的民眾使用。

(中時 )