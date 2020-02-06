最新的美國航空母艦福特號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)在為期16天的試航過程中，已完成5種飛機的多次起降，也就是通過飛機兼容性測試(Aircraft Compatibility Testing,ACT)。

海上任務(Maritime-Executive)報導，福特號進行了包括T-45蒼鷹教練機、E/A-18G咆哮者電戰機、E-2D先進鷹眼預警機，以及C-2A灰狗運轉機的發射起飛和捕捉著艦，至於艦上最常見的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，因為使用量最大，早在2017年就已經完成兼容性測試了。

EA-18G咆哮電戰機成功降落福特號。(圖/美國海軍)

T-45T-45蒼鷹教練機降落福特號。(圖/美國海軍)

準備降落福特號的C-2A灰狗運輸機。(圖/美國海軍)

根據美國海軍的說法，這一次是福特號的第二次試航，同時也因表現良好成為最後一輪測試，具體的驗證了該艦的飛機起降能力，並能夠反映出未來海外作戰部署的需求，能夠負荷高強度的密集作業。

其中，T-45教練機的測試，也象徵未來的福特號，能夠成為新進菜鳥飛行員的訓練場地。

福特號與其他的美國航艦不同，首次採用了電磁彈射器(EMALS)與先進捕捉裝置，新的武器系統往往沒有前例可循，因此在過去幾年，福特號的測試表現不好，總是傳出這些先進裝備東壞西壞、表現不達標準等問題。所幸在經過多次的修改後，新系統的表現漸趨成熟。在兩週的測試期間，成功進行了211次的飛機彈射和飛機回收。

福特號的甲板航空長路易斯‧蒙特(Louis Mountain)說：「我們進行了211次起飛與降落，並且井然有序的完成一次又一次的加油掛彈，這證明福特號準備好了。」

稍微可惜的是，此次測試沒有包括最新F-35C戰機，因為福特號目前還沒有建立F-35C的後勤系統。

(中時電子報)