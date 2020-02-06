鑽石公主號郵輪上有22名台灣人，其中兩名是工作人員，1名60多歲的女乘客確診感染武漢肺炎。駐日代表謝長廷6日在東京的例行記者會上表示，有台灣乘客向外交部請求協助解決慢性病藥不足的問題，這是所有旅客的問題，日本已在設法解決，已沒問題。
謝長廷表示，「代表處與日方、船運公司已取得聯繫，由橫濱辦事處負責，設立了緊急聯絡窗口、聯絡人，雙方可以快速交換資訊，隨時保持聯絡。」
「在船上隔離的台灣旅客反映，因為媽媽年紀大，擔心慢性病藥不夠，所有旅客都有這個問題。昨天晚上船公司已發問卷給乘客，像高血壓、血糖等普通一般的慢性病藥之類的都沒問題，可以解決。」
「現在台灣口罩短缺，台灣方面也要代表處詢問有沒有口罩出口到台灣的途徑，我們查的結果是沒有，因為他們的口罩大部分來自台灣和中國，日本自己有生產，聽說1個月有1億的產能，但現在是照正常供應。」
有關奧運的問題，謝長廷表示，「如果4月要來日本，要看武漢肺炎疫情是否已解決，但專家認為4月才是高峰，現在大家都不敢說要延期，若3月初這個問題還沒解決，就會成為大問題，就會開始討論。」
NHK報導，有許多乘客反映，平時必須服用的藥已經沒有了。該船5日晚間已發問卷給乘客，讓乘客填寫日常必須服用的藥品名稱、1日的服用量、服用次數、日數等，船上將配合乘客的需求，免費供應藥品和口罩。還可以註明是否需在24小時以內服用。
在船上隔離的乘客只能待在客房裡，每天客房沒有人清掃，但3餐和換洗毛巾會由工作人員送到門外。船上提供24小時免費上網，6日還送撲克牌等以消解乘客被隔離的苦悶。部分乘客住在沒有窗戶的客房，船上廣播說，將在取得檢疫當局的許可後，讓部分乘客輪流到室外呼吸新鮮的空氣。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。