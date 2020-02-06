鑽石公主號郵輪上有22名台灣人，其中兩名是工作人員，1名60多歲的女乘客確診感染武漢肺炎。駐日代表謝長廷6日在東京的例行記者會上表示，有台灣乘客向外交部請求協助解決慢性病藥不足的問題，這是所有旅客的問題，日本已在設法解決，已沒問題。

謝長廷表示，「代表處與日方、船運公司已取得聯繫，由橫濱辦事處負責，設立了緊急聯絡窗口、聯絡人，雙方可以快速交換資訊，隨時保持聯絡。」

「在船上隔離的台灣旅客反映，因為媽媽年紀大，擔心慢性病藥不夠，所有旅客都有這個問題。昨天晚上船公司已發問卷給乘客，像高血壓、血糖等普通一般的慢性病藥之類的都沒問題，可以解決。」

「現在台灣口罩短缺，台灣方面也要代表處詢問有沒有口罩出口到台灣的途徑，我們查的結果是沒有，因為他們的口罩大部分來自台灣和中國，日本自己有生產，聽說1個月有1億的產能，但現在是照正常供應。」

有關奧運的問題，謝長廷表示，「如果4月要來日本，要看武漢肺炎疫情是否已解決，但專家認為4月才是高峰，現在大家都不敢說要延期，若3月初這個問題還沒解決，就會成為大問題，就會開始討論。」

NHK報導，有許多乘客反映，平時必須服用的藥已經沒有了。該船5日晚間已發問卷給乘客，讓乘客填寫日常必須服用的藥品名稱、1日的服用量、服用次數、日數等，船上將配合乘客的需求，免費供應藥品和口罩。還可以註明是否需在24小時以內服用。

停靠在橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪乘客拍的船艙內沒有窗戶的客房。(路透社)

在船上隔離的乘客只能待在客房裡，每天客房沒有人清掃，但3餐和換洗毛巾會由工作人員送到門外。船上提供24小時免費上網，6日還送撲克牌等以消解乘客被隔離的苦悶。部分乘客住在沒有窗戶的客房，船上廣播說，將在取得檢疫當局的許可後，讓部分乘客輪流到室外呼吸新鮮的空氣。

(中時電子報)