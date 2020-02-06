環保署今(6)日公告「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」，規範於指定空氣品質惡化預警期間(每年10月1日至翌年3月31日)，若有連續2日以上懸浮微粒或細懸浮微粒濃度達一級預警以上時，將針對7項可能導致大量逸散性粒狀污染物及揮發性有機物排放之空氣污染行為強化管制，倘經通知仍未依規定辦理者，將依空氣污染防制法第67條處新臺幣1,200元以上10萬元以下罰鍰，如為工商廠場，將處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保署表示，細懸浮微粒(PM2.5)為我國近年空氣品質指標(AQI)不良之主因之一，由於揮發性有機物為懸浮微粒前驅物，為能於空氣品質惡化預警前，採取預防措施。

7大導致空氣污染行為包含在道路兩旁及公園使用吹葉機、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、建築(房屋)拆除、港區非密閉式裝卸水泥原料、營建工程露天噴漆(噴砂)、鍋爐清除及石化業有機液體儲槽清洗等。

環保署指出，每日上午10時30分針對未來3日空氣品質預報資料，倘經研判達前述管制條件時，將發布預警資訊，並請各縣市環保局於當日結束前，於各官網上發布預警並通知轄區內涉及7項空氣污染行為之受管制對象，於管制期間須配合停止作業，倘經通知仍未依規定辦理者，將依空氣污染防制法第67條處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，若為工商廠場，將處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保署表示，若空氣品質已降至前述管制以下，將循前述預警通知方式發布解除預警通知，以利受管制對象了解何時可恢復作業。

(中時 )