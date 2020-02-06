為防範疫情擴散，中華三菱汽車表示，嚴格要求體系全面自主防疫，要求所有工作人員於上班前量測體溫，並定時多次加強展示間及展車消毒；接待人員全程配戴口罩，現場設置乾洗手設備，並落實接待前後雙手清洗。

針對防疫期間想要賞車但不想出入公共場合的消費者，中華三菱除提供線上360度賞車服務，透過車型官網可充分欣賞車輛的細節，快速掌握想要的車款，更推出「試乘車到府服務」，通過網路或電話預約，即可進行指定車款試駕試乘，專人隨車講解，並於試乘前後進行重點消毒，以確保顧客的健康。

中華三菱汽車表示，由於今年是汽車汰舊換新補助最後一年，祭出新年度購車優惠，即日起至2月23日至全台展示中心賞車或預約試乘車到府服務，就送PC home限量折扣碼100元。

此外，為響應政府推動綠能運具政策同時防範疫情擴散，中華三菱為維修車主提供四輪代步車之外，首創提供eMOVING電動機車作為代步車，讓車主在愛車進廠保養時，可以將eMOVING電動機車騎回家，減少在公共場合等待的時間。

(工商 )