睽違5年台中再度主辦台灣燈會！「2020台灣燈會」后里主燈區2/8開幕，為搶攻數以百萬計專程前來台中賞燈的遊客住房與餐飲商機，飯店業者爭相推出台灣燈會住房專案搶市，紛紛祭出免費單趟接駁、送燈會專屬小提燈、抽獎送餐券等促銷案吸客！

台灣燈會今年在后里打造雙主場，分別為花博馬場園區和花博森林園區，不但有受到親子族群矚目的動物狂歡嘉年華燈區，還有導入光影科技、充滿互動性的主燈「森生守護-光之樹」，以及掀起全球抓寶熱潮的Pokemon GO Safari Zone活動，預料今年台灣燈會將湧入數百萬的賞燈人潮。

為了搶攻遊客的住房商機，永豐棧酒店即日起至2/23推出「樂不思鼠．台中燈會」賞燈住房專案，「商務客房」雙人輕旅行3,480元起；「闔家客房」系列歡樂三人行4,880元起，四人家庭房5,680元起。永豐棧酒店表示，每種房型每日限量10間，燈會專案假日不加價，入住再依房型附贈超萌鼠寶寶雙面紙雕小提燈，全系列特惠依房型人數附贈歐式自助早餐，還有千坪生活會館無限使用。

此外，台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，為歡迎全世界遊客到台中參觀燈會，日月千禧獻出專屬特惠。各餐廳除了舉辦臉書贈好禮、包湯圓教室等活動，入住酒店還贈送湯圓以及免費單趟接駁服務，載民眾到燈區欣賞精采絕倫的花燈。「台灣燈會在台中」住房專案即日起至2/23，平日雙人入住日月客房，每房每晚5,199元起。

台中公園智選假日飯店推出「智選限定˙賞燈趣」住宿專案，只要加「1元」，入住園景房及隨房贈智選早餐，並加贈具台灣風情的主題悠遊卡，鼓勵旅客輕鬆搭火車看燈會。該飯店步行至台中車站只要10分鐘，旅客從后里火車站，跟隨台灣燈會指引牌即到達燈會展區；同場加碼，旅客憑主題悠遊卡兌換限量隱藏版-漂浮米老鼠紅茶及前20名預訂燈會住宿專案者，還可獲贈台灣燈會專屬小提燈一只。

位在逢甲商圈的文華道會館及星享道酒店，則推出「璀璨台中-童趣樂園專案」。其中，文華道會館雙人房一泊二食加贈「戽斗星球扭蛋」及單趟接駁至文心森林園區2,915元起；星享道酒店雙人一泊二食加贈「戽斗星球扭蛋」及單趟接駁至文心森林園區3,828元起；木星客房4人房5,214元起。

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