羅友志爆武漢台商包機返台內幕。(影片自33分開始)

首批247位滯留武漢的台商本月3日深夜包機返台，爆出3人未在名單上，其中1人還確診武漢肺炎，引爆台灣人民怒火，也讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文成為眾矢之的。資深媒體人羅友志今(6日)更在直播中驚爆箇中內幕。

羅友志在直播中秀出武漢台商群組對話，2月3號有台商還在群組中PO出武漢機場照片，分享終於能返鄉的興奮心情，「武漢的飛機場杳無人煙，根本只有這一團200多個人，沒有人啊，就台灣團這一團。」未料卻臨時被通知因名單問題，將延遲登機1個小時。

到底這1個多小時為何要延遲？又是誰讓這多出來的3人進來？羅友志分析有4種可能，第一是大陸方面硬塞人。但羅友志認為不可能，因為如果是他忙成這樣，根本沒空管，更爆料武漢因為封城沒人上班，為了讓台商能順利回家，還特地把公務人員叫回來，幫200多位台商處理公文。

羅友志接著透露第二個可能為台商，「既然整個都是台商喬的 有沒有可能台商要塞？徐正文最後一個小時之前把名單給了，究竟是給了哪一份名單？是244人還是247人？」所以第三個可能就是徐正文，因為自己有人情壓力，硬塞3人上去。

最後一個可能，羅友志認為是當今政府。「如果你覺得名單看不下去，你也覺得怪，突然之間多了3個人，你說最後才知道，從頭到尾陸委會你不是在監控嗎？海基會你不是也在群組裡面嗎？所以你發現飛機沒飛，名單異常要重新整理，你還放？難道你就沒有錯嗎？」

所以羅友志認為不要吵了，讓檢察官出來辦，看要辦台商、徐正文，還是陸委會都可以，看到底是誰、什麼樣的狀況讓這3人登上飛機。

(中時電子報)