全民展開防疫大作戰，但到底出入哪個場所，病毒傳染風險最高呢？大陸病毒學權威專家鍾南山指出，病毒傳播風險最高的地方就是電梯。

電梯和我們生活息息相關，無論是出門、上下班過程中都難免會搭電梯，也成了民眾最容易忽視的防疫漏洞，衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏解釋，大量人流進進出出這個空間狹小、密閉的電梯中，如果有人咳嗽、打噴嚏的話，很容易會造成飛沫傳染，或是病患沒洗手就觸摸電梯按鈕，也可能會殘留病毒，若後續使用者接觸後，又碰觸口鼻，也容易會造成傳染。

不只飛沫傳染，接觸傳染也不可大意。廣州市疾病預防控制中心在一名確診患者家中門把上，發現武漢肺炎病毒的核酸；廣東疾病預防控制中心近日也分享，曾有確診病患沒有明顯外出接觸史，也沒有去過農貿市場，但疑似因為一起搭電梯，遭鄰居感染武漢肺炎。

電梯按鈕、樓梯扶手、門把等都是大眾會密集接觸的地方，也是容易忽視的防疫漏洞。（圖片來源：Pixabay）

大陸疾控中心環境所消毒中心主任張流波說，微生物在乾淨光滑的表面不容易存活，病毒在陰暗、潮濕、較骯髒的地方存活時間更長，因此電梯按鈕、門把的確是風險較高的地方，但這並不是因為病毒在上面的存活時間長，而是因為民眾高頻率接觸這些地方，因此交叉感染的風險比較大。

其實早期SARS疫情爆發，和電梯也有很大關聯。當時從廣東到香港的一位教授，已經感染SARS卻不自知，在旅館電梯內不停咳嗽，連帶傳染同部電梯的旅客，也導致疫情因此傳播到新加坡、多倫多等地，公衛專家背景的副總統陳建仁過去演講時，曾分享過這個故事，並提醒如果搭電梯的時候有人咳嗽，最好請對方用衛生紙手帕或袖子遮住，並且不要隨意碰觸電梯內扶手、按鍵等地方。

電梯內空間狹小、密閉，是病毒傳播的高危險場所。（圖片來源：Pixabay）

新型冠狀病毒可以通過接觸傳播，儘管台灣還沒有社區感染情形，但防疫關鍵時期，民眾出門在外該如何自保呢？

張流波認為首先應該適當增加消毒頻率；第二是碰觸電梯按鈕等風險較高的地方時，可以先用面紙或是消毒濕紙巾隔開，減少手直接碰觸的機會；第三是在接觸以後用手部專用的消毒劑清潔，保持良好的衛生習慣。

有呼吸道症狀的民眾應注意咳嗽禮節，最好戴口罩，避免飛沫噴濺。（圖片來源：Pixabay）

廖嘉宏則認為，最根本也是最重要的依舊是勤洗手，並且注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，應避免在密閉空間內劇烈咳嗽，無法避免時，一定要掩住口鼻，避免飛沫噴濺，有呼吸道症狀的患者則務必攜帶口罩。

其實危險的不只有電梯按鈕，像是樓梯扶手、門把等都是大眾會密集接觸的地方，建議民眾碰觸完、回家後一定要儘快把手洗乾淨，至於有些民眾會藉由面紙隔絕或是用筆、鑰匙等物品取代手按按鈕，希望降低傳染風險，廖嘉宏提醒，雖然沒直接碰觸按鈕，但像面紙較易透水，按鈕上潮濕的飛沫仍有可能汙染手部；利用其他物品按按鈕，反而容易把病菌帶回家，最好還是手按電梯後，出電梯確實洗手清潔乾淨，能有效減少感染風險。

勤洗手是預防肺炎病毒接觸傳染的根本之道。（圖片來源：Pixabay）

住家或辦公大樓的電梯可用稀釋的漂白水（市售5%以上漂白水稀釋100倍）或是75％以上濃度的酒精進行消毒，廖嘉宏建議至少1天消毒1次以上，不過他也提醒新型冠狀病毒可用酒精消毒，但並不是每個病毒都適用酒精消毒。酒精能溶解病毒含脂質的外套膜，達到消毒的效果，但對於沒有外套膜的病毒，像是腸病毒、輪狀病毒、諾羅病毒，使用酒精消毒的效果不佳。

廖嘉宏強調加強個人衛生習慣才能夠自我防護，若是自身免疫力較差的民眾或年長者，或是會待在像是電梯等密閉空間、和旁人會有近距離接觸時，應該戴口罩，避免飛沫傳染，最重要的還是要勤洗手，吃東西前、搭完電梯、回家後都要記得洗手才是根本之道。

(中時電子報)