國銀獲利再創歷史新高！金管會銀行局6日公布，國銀108年全年獲利達3607.3億元、年增率達7.9％，其中，OBU及海外分行獲利增幅皆逾二成，而大陸分行、國內總分行也都呈現正成長，全面大豐收。

銀行局統計，去年全年OBU獲利達959.2億元、年增率達21.2％、而海外分行獲利409.4億元，年增率達21.7％、大陸地區分行則有42.6億元、年增率14.6％。

銀行局副局長莊琇媛分析，OBU去年獲利成長逾二成主因包括：投資收益、利息淨收益增加，因去年美國FED降息，銀行持有固定收益的有價證券收益增加，加上外幣利差也比較好，都是推升獲利成長因素。在海外分行方面，也是利息淨收益增加，以及相對前年提列呆帳費用減少等原因。

至於大陸地區分行，原本以為去年在大陸經濟下行、中美貿易戰下，國銀大陸分行獲利會受衝擊，但全年仍有42.6億元、年增率達14.6％，莊琇媛分析，主要是投資利益增加，另外，呆帳費用提存減少。

就108年12月單月表現方面，銀行局統計，整體是獲利211.2億元，較去年同期成長30.6％，但主要是國內總分行、海外分行的貢獻，分別成長了64％、77.7％，反觀OBU及大陸分行獲利分別大減21.6％、61.4％。

莊琇媛表示，OBU及大陸分行單月獲利較去年同期衰退，主要是因許多國銀會在晴天存糧，年底會增提呆帳準備及保證責任準備金所致，有些銀行會在半年或每季時看情況增提準備。

至於延燒中的武漢肺炎疫情是否會影響今年第一季的大陸分行獲利？莊琇媛指出，這還須觀察，去年底至今，這幾天疫情發展情況激烈，疫情何時趨緩尚未知，對銀行營運影響還需要觀察。

(工商 )