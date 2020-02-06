武漢肺炎疫情持續肆虐，繼蘋果等外企之後又一家重量級外企因為疫情而關閉門市，電動車大廠特斯拉近日拉上大陸所有門市的鐵捲門，暫停營運。

新浪科技報導，有特斯拉員工日前在網上發布消息，表示暫停大陸門市營運，該員工表示，大陸各地門市全部關閉，但仍歡迎網上訂購。

據特斯拉中國區副總裁陶林5日說法，受到疫情影響，原本2月初要在大陸交付的汽車都將推遲。消息也導致近期股價位居高點的特斯拉，5日美股收盤股價重摔17％。

(工商 )