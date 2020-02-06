疫情重挫 傳特斯拉關閉大陸所有門市 20:412020/02/06 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續肆虐，繼蘋果等外企之後又一家重量級外企因為疫情而關閉門市，電動車大廠特斯拉近日拉上大陸所有門市的鐵捲門，暫停營運。 新浪科技報導，有特斯拉員工日前在網上發布消息，表示暫停大陸門市營運，該員工表示，大陸各地門市全部關閉，但仍歡迎網上訂購。 據特斯拉中國區副總裁陶林5日說法，受到疫情影響，原本2月初要在大陸交付的汽車都將推遲。消息也導致近期股價位居高點的特斯拉，5日美股收盤股價重摔17％。 (工商 ) #大陸 #門市 #特斯拉 #關閉 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股》Panasonic電池業務報喜，特斯拉飆漲20％ 09:262020/02/04 財經 特斯拉瘋漲兩成 空頭慘賠 04:102020/02/05 財經要聞 《美股》前景看好＋空頭回補，特斯拉再創歷史新高 08:522020/02/05 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 10:212020/02/05 財經 新華爾街賭場！他警告：做空特斯拉時候到了 14:062020/02/05 財經 搭上特斯拉飆股 誰是新大富翁 18:292020/02/05 財經 特斯拉上海工廠延期開工 大陸國產Model 3交付暫緩 21:472020/02/05 財經 《美股》特斯拉飆漲熄火，周三重挫17.2％ 10:002020/02/06 財經 分析師警告 特斯拉股價可能被高估 14:142020/02/06 財經 松下另結新歡豐田 汽車電池進入戰國時代 19:392020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸慌了！對美關稅砍半 驚爆內幕 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股狂飆近500點 台股大漲百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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