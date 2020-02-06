睽違5年台中再度主辦台灣燈會，主展區后里花博園區即將於2月8日登場，為搶攻數以百萬計專程來賞燈的遊客住房與餐飲商機，台中各大飯店爭相推出燈會住房專案搶市，紛紛祭出免費單趟接駁、送燈會專屬小提燈、送主題悠遊卡、抽獎送餐券等促銷案吸客！

其中，台中公園智選假日飯店推出「智選限定˙賞燈趣」住宿專案，只要加「1元」，即可入住園景房及隨房贈智選早餐，讓遊客飽覽台中公園的綠意美景及遠眺日月湖中央的湖心亭，並加贈具台灣風情的主題悠遊卡，鼓勵旅客輕鬆搭火車看燈會。

台中公園智選假日飯店表示，該飯店步行至台中火車站只要10分鐘，旅客從后里火車站，跟隨台灣燈會指引牌，即到達燈會展區，可以免除塞車排隊之苦。

台中公園智選假日飯店同場加碼，呼應2020金鼠年，旅客可憑主題悠遊卡兌換限量隱藏版-漂浮米老鼠紅茶，以及前20名預訂燈會住宿專案者，還可獲贈台灣燈會專屬小提燈一只。

(工商 )