參選國民黨主席的立委江啟臣傍晚接受廣播專訪時表示，過去國民黨的論述過於務實理性，這沒有不好，但他覺得應凸顯民主自由是絕不容許退讓的底線，唯有大陸願意接受民主自由制度，兩岸才有可能談共同未來。

江啟臣直指，國民黨必須免除綠營對其出賣台灣、親共、舔共等抹紅疑慮，「其實國民黨最有本錢談反共」，早期就是反共、反威權、反共產主義，從國共內戰延伸出的制度差異，即便到2020年，對岸還是沒有改變。

江啟臣表示，選後檢討九二共識聲浪四起，但名稱不是重點，九二共識背後所代表的維持現狀、擱置主權爭議、進行功能性交流等，都不該剝奪下一代的選擇權，這就是民主自由存在價值，且不能作為妥協條件。

對於年輕世代要求黨魁候選人對婚姻平權等議題表態，江啟臣表示，政治現實是每個區域立委面對選民各有壓力，其中涉及溝通，要能讓黨籍民代不因情緒而不配合政黨運作。

在立院八年經歷的江啟臣舉綠營處理爭議的教戰守則，當民進黨感受到社會氛圍壓力不可黨就「馬上改變」，開闢新戰場「跳脫現狀」，反觀國民黨時常反應過慢，僅能讓事件延燒，最終燒光光。

江啟臣說，未來若當選主席，將先了解每月開銷是否真的花三千萬，若能靠政黨補助款撥補，就盡量不要再有新的費用產生，要想辦法降低成本，且應設法讓財務透明，讓黨員清楚錢如何被運用。

談及與青年溝通，江啟臣強調，將在主席轄下設立青年諮詢會議，選出全台最具代表性的20至30名年輕人，不定期與青年溝通，名單每天可換，隨時聆聽青年主流聲音，讓黨內決策注入年輕聲音。

江啟臣說，國民黨最大的問題就是人才斷層，沒有下一代人如何交接，如今國民黨的人才需要兼具更多功能，能配合選戰靈活調度，搞不好要從中央至地方要能兩至三棲，且要把政治工作當志業。

詢及黨內選舉規定，江啟臣說，未來黨代表選舉資格應重新調整，由人民選出的里長搞不好握有上萬票支持，但不見得能選上黨代表，目前國民黨在地方基層實力堅強，若能成功改革，由於年輕選民政黨色彩相對不明顯，論述內容才是他們選擇依據，相信國民黨能找回支持者。

(中時 )