5日下午，美國國會參議院以52票反對、48票贊成的表決結果，認定指控川普總統濫用職權的彈劾條款不成立，又以53票反對、47票贊成的表決結果，認定指控川普妨礙國會的彈劾條款不成立。共和黨籍聯邦參議員羅姆尼成為唯一倒戈的共和黨人。他在投票前情緒激動地發表談話說，他投贊成票是因為川普有罪，他「嚴重濫用公眾信任」。

參議院有53名共和黨人、45名民主黨人及2名無黨派議員，表決結果嚴格按黨派劃線。唯一脫離本黨立場的是來自猶他州的共和黨人、曾在2012年代表共和黨競選總統的羅姆尼。他對第一項濫用職權條款投了有罪票，對第二項妨礙國會條款投了無罪票。

據美國之音報導，在表決之前，羅姆尼發表了震撼性的演說。他說：「總統所做的是錯誤的，嚴重錯誤。」他指的是川普請求烏克蘭啟動對前副總統拜登和他的兒子韓特在一家烏克蘭天然氣公司任職一事的調查。拜登是川普2020年總統大選的民主黨主要挑戰者之一。

羅姆尼在參議院議事廳發言說：「假如他們不是姓拜登，總統不會做他做的那種事。總統有罪，令人震驚地濫用了公眾的信任.....這是對我們的選舉權、我們的國家安全和我們的根本價值觀的悍然攻擊。為了保住自己的職位而腐蝕選舉，這也許是我所能想像的對就職宣言最具濫用性和破壞性的踐踏。」

羅姆尼承認他將面對川普盟友的猛烈攻擊，但是他說，他的良心不允許他忽視川普的錯誤行為。

負責審理川普彈劾案的參議院否決了兩項彈劾條款，川普未被定罪，這意味著他不會被罷免，彈劾案審理至此結束。

參議院少數黨（民主黨）領袖舒默在記者會上抨擊說，「一場沒有證人的審理是沒有價值的，總統不是真的被免罪。歷史會記住事件真相」。投票結果還表明，川普所作所為不只全體民主黨議員認為有罪，共和黨議員羅姆尼也認為其有罪。舒默向羅姆尼敢於面對「自身良知」的勇氣致敬。

羅姆尼的做法則引起共和黨人不滿。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）表明不同意羅姆尼倒戈。川普之子小唐納．川普甚至稱，羅姆尼應該被逐出共和黨，「他以前弱到無力打敗民主黨人，所以他現在加入了他們」。羅姆尼2024年將競選連任，屆時勢必會在黨內初選面臨挑戰。

《華爾街日報》華盛頓分社執行總編輯席博（Gerald F. Seib）評論說，這場彈劾大戲使共和黨成為了川普的政黨。與某些預期恰恰相反，彈劾案讓共和黨領袖們向這位他們原本不信任的總統靠攏。堅定團結在川普身後的共和黨人發現，在今年的選舉中，無論是更上一層樓，還是像民主黨人所言的那樣落敗，他們的命運都將與川普緊緊相連。

至於川普，席博指出，他發現自己其實需要依靠他曾經不屑一顧的共和黨組織，並最終為這個堅實後盾感到驕傲。如果之前還有人懷疑共和黨是不是川普的政黨，那麼經此一役，這種疑慮基本上可以打消了。

(中時 )