口罩實名制之亂如何解決? 疾管署召開記者會。(影/中時電子報)

武漢肺炎疫情延燒，截至6日，全台確診13病例，台灣民眾與防疫人員如臨大敵。中央流行疫情指揮中心今晚又宣布， 21:30於疾管署召開記者會，詳細目前疫情狀況，將於稍後會上說明。

(中時電子報)