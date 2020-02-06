顏毓麟在中視、衛視中文台燒腦神劇《想見你》中飾演班長與心理醫師兩個角色，劇中變態行徑已被忠實觀眾熱議數周，他6日與導演黃天仁一起現身接受媒體「公審」。顏毓麟笑說，從這角色在劇中出現後，連他自己都覺得自己很可怕，身邊的人也都超入戲對他說：「不知道你有這一面，好可怕喔！要離你遠一點！」他透露女友至今也還沒看這部戲，「覺得她還是不要看好了！」

《想見你》顏毓麟。（衛視中文台提供）

顏毓麟說，他印象最深刻的一場戲，就是他在學校默默拿出「陳韻如」的照片、以陰沈變態眼神看著鏡頭的那一場戲，「那場戲拍完，我直接長針眼，可能是因為眼睛用力過度吧」。至於最難過的關卡，就是他在廢墟要殺「陳韻如」的那場戲，「那天有人幫助我，是無形的人」。

顏毓麟私下滿可愛。（衛視中文台提供）

他說，當時才拍第一顆鏡頭，他就突然覺得「有話講不出來」，「似乎是有人阻止我不要把那些話講出來，就是不讓我好好地講，覺得被掐住」，雖然覺得害怕，但他事後想想，覺得這股無形的力量「應該是在幫助我吧」。但在那個環境下，他覺得當下不要講出來是最好的選擇，因為那個拍攝環境是真的廢墟，滿陰的，還有很多跳蚤，同一天劇組也遇到很多狀況，許光漢開車開到爆胎，氛圍真的很恐怖。其實他拍這場戲之前就先去廟裏求平安符，還分送給導演及其他演員。

導演也透露，劇組在這地方拍戲共拍3天，第一天發電機就出問題，「明明燈打好了，但卻突然全部熄掉，一弄好又熄了，重複弄兩、三次弄好久才復工」，工作人員在現場拜拜、禱告都做過了。

顏毓麟劇中從眼神到殺貓、做活體標本等行為都變態驚悚，現實中的他笑說「殺貓不會，但殺別的會，例如蟑螂」，做過最異於常人的人是「挽鬍子」，主要是因為鬍子很多，必須連根拔除才乾淨。他覺得平常不能做的事能在戲裡一次做足，還滿過癮的。」

顏毓麟在《想見你》露出的邪惡笑容令人發毛。（衛視中文台提供）

導演黃天仁說，顏毓麟這角色其實是最難選的，當初提出的人選非常多，最後找三、四個演員來試「看照片然後對著鏡頭笑」那場戲，但總覺得差那麼一點，結果曾合作過《荼蘼》的顏毓麟一試完，他就心想：「沒有第二個人！就是你了！滿分！」顏毓麟則笑說，關於劇中變態眼神、邪惡笑，「都是導演教我的」，對手演員柯佳嬿的狀態也很幫助他入戲。導演則誇他：「他就是下一個黃秋生了吧！」

《想見你》導演黃天仁與顏毓麟。（衛視中文台提供）

他戲裡對柯佳嬿有著變態執念，被問戲外對喜歡的人做過最執著的事？他想了想說：「就是等待分手的女友，等了一年左右。」當時他是默默等，靠著畫畫抒發心情，雖然等了一年多還是落空，但他不以為憾地說：「我最後還是得到了愛情！」大方認了現在有穩定交往對象。

顏毓麟。（衛視中文台提供）



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