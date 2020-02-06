威力彩9連槓獎號開出 獎金上看4.5億 20:542020/02/06 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩已9連槓今晚獎金上看4.5億元。圖／本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚（6）日威力彩頭獎獎金上看4.5億元，是今年最高的頭獎，也是已經連續9期未開出頭獎。 今晚開威力彩獎號第一區為：05、09、16、24、26、29，第二區為04。 (中時電子報) #頭獎 #威力彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 20:502020/02/02 生活 大樂透連6摃！下期頭獎上看3億元 14人獨得百萬大紅包 23:082020/02/02 生活 大樂透連6期槓龜 下期頭獎3億元 00:092020/02/03 財經 武漢200台商 今晚返台 04:102020/02/03 焦點新聞 大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 財經 威力彩獎號開出 彩金上看4.1億元 20:572020/02/03 財經 大樂透春節大紅包 仍有99組機會 20:522020/02/04 財經 大樂透連七摃 2/7頭獎上看3.6億元 22:132020/02/04 財經 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 23:222020/02/05 社會 就是今晚！今年最高威力彩 頭獎上看4.5億 17:352020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 創心醫電品牌ODM並進 今年營收增三倍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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