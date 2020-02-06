新北市中和警分局協助藥局口罩販售，規畫執行「特約藥局安全維護工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局協助藥局口罩販售，規畫執行「特約藥局安全維護工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局協助藥局口罩販售，規畫執行「特約藥局安全維護工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

因武漢肺炎疫情來勢洶洶，衛生福利部發布自2月6日起政府實施購買口罩販售實名制措施上路，民眾需持健保卡到鄰近住家健保特約藥局購買口罩，每人7天內能購買1次，每次限購2片，依身分證字號（外國人以居留證號碼為主）尾數分流購買，尾數單數者（1、3、5、7、9）在周一、三、五購買，尾數雙數者（0、2、4、6、8）為周二、四、六購買，周日則皆可購買不限制。

新北市警察局局長陳檡文5日至中和轄區各派出所慰問第一線執勤同仁，提醒同仁於執行各項勤務時，應做好個人防護措施，指導今日規畫「特約藥局安全維護工作」，以專責警力小區域巡邏之方式加強藥局之巡守勤務，讓市民安心有序地購得口罩，慎重要求同仁全力以赴。中和分局長林故廷及駐區督察陳義德一早便前往轄區各地的藥局視察，並動員分局各級主管幹部及派出所正副主管警力共74人，加強藥局周邊秩序維護，確保中和地區的治安良好。

中和警分局轄內共有120處健保特約藥局，協調藥局以號碼牌發放方式，讓未發到號碼牌民眾先行離去，以免部分民眾排隊時間過久又未買到口罩，造成不理性行為，大部分藥局於開店1小時內皆已售罄，過程順利圓滿，未有出現民眾不滿鬧事情形。

中和警分局表示，轄內有120處健保特約藥局販售，每人1周限購1次且有4天能前往購買，應該都買的到，該健保特約藥局號碼牌已發放完畢，可再前往至其他健保特約藥局購買。

中和警分局呼籲，民眾守秩序安心領取，期能透過警察秩序維護，使每個民眾都能安心、放心，購買所需要的口罩。藉此宣達落實勤洗手、注意個人衛生及自身體溫狀況，若有不適，一定要記得配戴口罩，並且撥打1922防疫專線，政府會有專人協助就醫。

(中時 )