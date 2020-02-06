哈佛大學(Harvard)教授約瑟夫•奈伊表示，美中相互依存是把雙刃劍，經濟交換可以為雙方增加福祉，但也可以用作戰略武器。相互依存是一把雙刃劍，謹慎使用它，有助於威懾和戰略穩定。他更認為，中美在高科技上會一定程度的脫鉤，美國排除華為就像大陸排除臉書和谷歌差不多，都有國家安全的考慮。

奈伊表示，隨著冠狀病毒的爆發，大自然提醒了我們美國和中國在經濟上相互依存有多緊密。但政治也牽涉其中，華盛頓的一些人正在制定第二次冷戰和經濟脫鉤的戰略，。

經濟交換可以為雙方增加福祉，但也可以用作戰略武器。川普政府的《國家安全戰略報告》(National Security Strategy)將中國視為戰略威脅。但這是什麼樣的威脅，美國能承受與中國多大程度的相互依存？

理解美中關係中的實力和相互依存取決於如何理解美國的戰略目標。如果美中關係是零和博弈，而中國的長期目標是摧毀美國，就像20世紀30年代希特勒(Hitler)統治下的德國一樣，那麼相互依存性越小越好，儘管在軍事和環境領域，有些相互依存是不可避免的。

然而，如果僅僅聚焦於將操縱經濟脆弱性作為一種武器，戰略家們可能忽略了這樣一個事實，即相互依存也可以產生穩定威懾的積極效果。懲罰和拒止是傳統威懾概念的核心，但它們不是勸止的唯一手段。相互依存是另一種重要的手段，它讓採取行動的一方看到行動的成本有時會超過收益，殺敵一千自損八百。

例如，2009年，中國人民解放軍敦促中國政府出售中國持有的大量美元的一部分，以懲罰美國向台灣出售武器。然而，中國人民銀行(PBoC)指出，這樣做會給中國帶來巨大的成本。政府站在中央銀行一邊。大量拋售美元或許會讓美國屈服，但也會給中國帶來毀滅性的後果。

同樣，假如現在設想中國對美國電網發動網路攻擊，兩國的經濟相互依存意味著這也會對中國造成代價高昂的損害。對較小經濟目標的精確攻擊可能不會產生太多直接的反作用，但互聯網對經濟增長的日益重要增加了自我約束的普遍動機。共產黨的合法性在很大程度上依賴於經濟增長，而中國的經濟增長越來越依賴於互聯網。

經濟相互依存保障和平這種粗略主張的批評者指出，第一次世界大戰證明，這種聯繫並沒有阻止主要貿易夥伴之間的災難性衝突。這是事實，但是完全否認相互依存有可能降低衝突概率就太過了。作家安吉爾(Norman Angell)等人在1914年前錯誤地認為經濟上的相互依賴使得戰爭不可能發生。但他們沒有錯的是，經濟相互依存大大增加了戰爭成本。

當然，由於人類的誤判，衝突總是可能發生的。1914年，大多數歐洲領導人錯誤地以為戰爭會是短暫的，而且成本有限。美日貿易並沒有阻止日本對珍珠港的襲擊；儘管這在一定程度上是美國對日本出口禁運導致的。禁運利用了經濟上的相互依存，導致日本人擔心，如果不發動一場危險的攻擊，就會導致他們被扼殺。

經濟相互依存有時被稱為“自我威懾”，但這一術語不應讓分析師忽視其重要性。認為成本將超過收益的想法可能是準確的，而自我約束可能來自對利益的理性計算。但我們應該記住，對目標的認知雖然重要，但並不是威懾中唯一重要的認知。還應記住，國際威懾關係是複雜組織之間的一系列複雜的反復互動，這些複雜組織並不總是單一的行為者。此外，這些行為者可能以不同方式調整他們的認知。美國和中國之間的經濟關係就是一個很好的例子。

正如政治學家阿克塞爾羅德(Robert Axelrod)所展示的那樣，反復的關係可以培養合作性的克制和互惠。此外，一部分相互依存是系統性的，在這種相互依存中，一個國家對不打破現狀有著普遍利益。

這並不意味著我們應該忽視相互依存的戰略成本。我們應該預計在影響國家安全的敏感高科技領域，美國與中國會出現某種程度的脫鉤。將華為(Huawei)等公司排除在西方5G電信網路之外，與過去十年中國將谷歌或臉書排除在外沒有太大區別。

但我們不應讓錯誤的恐懼導致全面脫鉤。當然，相互依存是一把雙刃劍，但謹慎使用它也能有助於威懾和戰略穩定。

(中時 )