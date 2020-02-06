中國爆發的武漢肺炎疫情延燒，日本境內目前也有45個病例。日本電視台一個節目邀請網站經營者吉田皓一分享心得，他認為台灣啟動防疫措施又快又嚴，「在外面行走的人，幾乎都戴口罩」。

日本電視台節目討論武漢肺炎對日本觀光的影響，特別邀請經營向台港觀光客介紹日本旅遊資訊網站、相當熟悉台港現況的吉田皓一分享心得。

吉田皓一特別指出，也許日本人聽到會有些吃驚，但台灣之前就禁止口罩出口，而且現在到台灣去看，就會發現幾乎所有人都戴口罩，「在外面行走的人，幾乎都戴口罩」。

吉田說，台灣的檢疫體制真的很嚴格，而且防疫措施啟動相當迅速；跟台灣相比，日本政府的相關措施顯得有些緩慢，台灣也有不少人開始說日本防疫措施是否有點寬鬆。

吉田表示，台灣很早就禁止從中國來的旅客入境，且比日本更早提升檢疫及警戒層級。

吉田分享說，相較日本或東京，感覺大概有一半的人都沒戴口罩，聽說日本這樣的氣氛也會讓台灣人覺得，「這樣真的沒問題嗎」？

吉田分析，如果未來日本感染武漢肺炎的患者數持續增加，或是日本政府提升相關防疫警戒措施，就很有可能讓觀光客暫緩到日本觀光。

(中時電子報)