為刺激消費台北天成大飯店及台北花園大酒店內以江浙料理與粵式港點而遠近馳名的「翠庭」中餐廳，自2/7日起至3/31日推出「銅板點心任你選」活動，多款招牌粵式點心外帶限時優惠價50元。

天成飯店集團表示，活動期間各館於每日上午11:00點至晚間19:00，以外帶餐車開賣銷售。

天成飯店集團「翠庭」中餐廳「銅板點心任你選」的經典港點有：「臘味蘿蔔糕」、「魚子燒賣」、「港式鮮蝦餃」、「豆沙芝麻球」，以及「燒賣蝦仁」、「荷葉珍珠雞」，「鼓汁蒸鳳爪」、「瑤柱蘿蔔糕」與「黃金流沙包」等。

(工商 )