有夠便宜！天成飯店集團港點外帶銅板價50元 21:052020/02/06 工商 姚舜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （搶宅食商機，天成飯店集團推出「銅板點心任你選」活動促銷，每份港點銅板價50元。圖／天成飯店集團） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為刺激消費台北天成大飯店及台北花園大酒店內以江浙料理與粵式港點而遠近馳名的「翠庭」中餐廳，自2/7日起至3/31日推出「銅板點心任你選」活動，多款招牌粵式點心外帶限時優惠價50元。 天成飯店集團表示，活動期間各館於每日上午11:00點至晚間19:00，以外帶餐車開賣銷售。 天成飯店集團「翠庭」中餐廳「銅板點心任你選」的經典港點有：「臘味蘿蔔糕」、「魚子燒賣」、「港式鮮蝦餃」、「豆沙芝麻球」，以及「燒賣蝦仁」、「荷葉珍珠雞」，「鼓汁蒸鳳爪」、「瑤柱蘿蔔糕」與「黃金流沙包」等。 (工商 ) #天成飯店集團 #港點 #點心 #外帶 #銅板 也許您會感興趣 推薦閱讀 懷舊老物件 帶你重溫舊年俗 04:102020/02/03 焦點新聞 高中以下延後開學 天成飯店集團推出「寒假延長住房」專案 20:212020/02/03 財經 五星料理輕鬆饗 台北喜來登飯店外帶分享餐上市 20:592020/02/05 財經 因應疫情民眾降低出門用餐 台中金典酒店推餐飲外送外帶服務 21:212020/02/05 財經 生活熱門新聞 嫌便當爛台商發微信抱怨 網怒：滾回武漢 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 陳時中親跑藥局 這原因買不到口罩 - 生活 因應口罩嚴重缺貨 即日起開放進口自用 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。