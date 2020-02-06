武漢肺炎疫情持續拉警報，吳宗憲近日響應防疫，捐出300台海豚吸塵器給大陸需要的單位，更提及若台灣民眾需要，可派遣人員到家中清淨空氣，卻有民眾私訊他不該把援助投注在台灣以外的地區，吳宗憲6日受訪笑稱自己不會對人性失望，但強調「做公益不分人種地域疆界」，並表示這次包含吸塵器在內，共捐出700萬人民幣（約等同3000萬台幣），「人跟人之間多一點相愛，這是比較重要的。」

吳宗憲表示：「其實對我來講，壓力還蠻大的，倒不是因為錢的問題，主要是大陸的供貨狀態，接了客戶的單，現在都要延後1個月才能出貨。」至於伴隨疫情而生的「口罩之亂」，他也強調，「台灣真的要多一點愛，人跟人之間不能刻意的塑造仇恨，大選都已經結束了，選賢與能，接著下來就是要講信修睦。」

吳宗憲（前）與洪都拉斯（後排左起）、張克帆、唐從聖聚會。（吳宗憲提供）

對於部分民眾的對立言論，吳宗憲也用自己的實際公益行動回應，「日本福島核災、南亞海嘯以及台灣的九二一大地震，募款活動都是我主持，汶川大地震全台灣只有我一個人隔天就到現場，愛心不分國界。」他6日早上與洪都拉斯、唐從聖、張克帆一起打球，心情極好的他以一句做結，「千金散盡還復來，天生我材必有用。」

(中時 )