超夯燒腦神劇《想見你》劇情進入尾聲，導演黃天仁與顏毓麟6日一起現身受訪，對於觀眾狂猜的大結局走向，黃天仁預告：「是觀眾可以接受的結局，不會爛尾。」會是悲劇嗎？導演賣關子回：「應該不是吧！」他也透露全劇最難拍的就是最後兩集，「不是單指某一場戲，而是一整塊，幾乎每一個角色都遭受到很大的衝擊和體會」！

《想見你》導演黃天仁與顏毓麟。（衛視中文台提供）

黃天仁說，他跟編劇吵最兇的就是施柏宇飾演的「莫俊傑」這角色的走向，最後是雙方各退一步、找到平衡點。拍攝過程中，由於劇本時空破碎，幾乎每個演員在某一場表演後，就會質疑自己剛剛的表演到底對不對、是否在自己該在的情緒中，特別是飾演「莫俊傑」的施柏宇，因為和其他演員相較，他演出經驗比較少，「所以我每晚跟他約會，討論隔天要拍的戲，幫他梳理情緒」。

導演透露施柏宇曾經卡關卡到哭了。因為他覺得壓力很大，害大家在旁一直陪他做這件事，他覺得浪費了大家的時間，「除了我安撫他、光漢也找他，安慰他每個人都會經歷那時期，那天之後就好多了」。

《想見你》導演黃天仁。（衛視中文台提供）

至於演技爆發的柯佳嬿，黃天仁說，他之前和柯佳嬿只因對方曾客串《稍息立正我愛你》一個角色有過短暫交集，對她沒太多印象，後來知道由她演「黃雨萱／陳韻如」後，他還問了坤達他老婆是什麼樣的人，「看過故事大綱的坤達就形容，柯佳嬿以前就是陳韻如，現在像黃雨萱」！戲開拍後，他很驚訝柯佳嬿對角色的拿捏自如，「常常只是跟她說要百分之幾的黃雨萱和陳韻如，她就能表現非常精準」。

至於男主角許光漢的選角過程，黃天仁說，剛開始是有在幾個人之間選擇，但植劇場時就認識他，因為要選角時所有植劇場的學員都會來，所以滿有印象的，《稍息立正我愛你》合作過，覺得他很清新，可塑性很高，所以就決定是他，但真沒想過他會因這部戲爆紅。

《想見你》施柏宇。（衛視中文台）

《想見你》柯佳嬿演出精準。（衛視中文台提供）

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