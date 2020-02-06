衛生福利部長陳時中4日宣布武漢台商確診1例肺炎時，哽咽落淚。這一落下男兒淚引爆話題，許多民眾為之動容，希望部長先好好照顧自己的身體。為何會哭了？陳時中今天解密，表示因為想到「好希望大家都健健康康」，一時難忍情緒。

武漢肺炎疫情延燒，截至6日，全台確診13病例，台灣民眾與防疫人員如臨大敵。4日時中央流行疫情指揮中心舉行記者會，指揮官陳時中突然落淚，當時媒體當場問他，為什麼哭？他幾度哽咽，只能簡短說出：「第一線人員這麼努力...」。

陳時中為什麼哭了？據中央社報導，陳時中在6日凌晨近1時回應了，表示自己流淚的時候，他心裡只是想到:「好希望大家都健健康康」。

陳時中這一哭引來外界議論，雖然有人酸他哭什麼？但更多人是暖心為他打氣加油。衛生福利部粉專小編今也透露，阿中部長想對大家說：「再次謝謝所有人的意見和關心，我有吃飯、也有睡覺，大家都要照顧好自己，保護自己也保護別人；我們會繼續努力，守護國人，是最大目標！」

(中時電子報)