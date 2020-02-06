武漢肺炎疫情不斷升溫，除了大陸劇組全喊停，台灣劇組也受影響，溫昇豪、陳庭妮、林柏宏等人主演的消防職人戲《火神的眼淚》劇中有大量醫院戲，製作人湯昇榮今（6日）透露，劇中有大量救難及進醫院急救場面，原本北部3家醫院答應出借，由於疫情關係遭拒，劇組現在苦思找不到醫院場景拍攝。

演員群接受3個月的訓練。公視提供

湯昇榮表示，由於目前還找不到醫院場景，使得拍攝進度有些落後，連帶演員檔期可能受影響，現在班表大亂，只能先拍攝別的場次，「希望有醫院願意商借」。這種救難戲，劇組對口罩的消耗量大，演員們也隨身自備口罩，陳庭妮今說，若有空檔還是會安排運動健身，增強抵抗力。

陳庭妮表示，劇組的防疫做得滿好的，每次要放飯前，製片組都會要他們乖乖排隊、然後伸出雙手，用酒精消毒之後才領便當。「有些場次在消防分隊拍攝，學長姊會提醒我們要一定要勤洗手、消毒，防疫這部份做得滿好的」。

林柏宏。公視提供

戲裡有很多必須開著消防車救護的戲，她說劇中原本就要戴口罩，「美術組本來就幫我們準備戲裡要用的口罩，也沒想到現在疫情變得嚴重，口罩變得『一罩難求』，大家就說美術組變成我們劇組裡最有價值的單位」。

林柏宏飾演消防員。公視提供

最近人人搶買口罩、酒精，陳庭妮因為家裡還有酒精，沒有特別搶購，笑稱「後來才發現家裡那罐酒精已經過期了，是不是還有功效，我還需要查一下」。她平常若沒化妝或妝太濃都會戴口罩，之前買了一些，所以這次沒特別加購，也覺得應該要把口罩留給更需要的人。

溫昇豪。公視提供

陳庭妮平時很宅，以前喜歡去電影院看電影，現在改待在家裡看電影，「現在是非常時期，盡量少去人多的密閉空間，保護自己也是保護別人」，她演了消防員角色，更體會消防人員的辛苦，特別向第一線的護士或消防人員致敬，希望大家都能平安健康度過這一關。

(中時 )